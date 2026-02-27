Μια κατάθεση ψυχής έκανε η Ελίνα Κέφη το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα από τον αέρα της εκπομπής της «Π.Ο.Π Μαγειρική». Μιλώντας για πρώτη φορά με τόση φόρτιση, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με το κοινό τον πόνο για τον χαμό του αγαπημένου της πατέρα, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνει από τον Νοέμβριο και μετά.

Συγκεκριμένα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη εκπομπή ήταν μια από τις πιο αγαπημένες καθημερινές συνήθειες του πατέρα της. «Δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα την πρόσκληση. Πρώτον γιατί μου είσαι πολύ συμπαθής, δεύτερον γιατί εργάζονται στην εκπομπή σας φίλοι δημοσιογράφοι που είναι και αυτοί αγαπημένοι μου», είπε αρχικά η Ελίνα Κέφη.

Στη συνέχεια, όμως, η φωνή της λύγισε. «Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η εκπομπή ήταν η αγαπημένη του μπαμπά μου. Ο οποίος μπαμπάς μου έφυγε τον Νοέμβριο από τη ζωή και ήταν το ραντεβού το μεσημέρι… είπα ότι δεν θα συγκινηθώ αλλά εντάξει…», ανέφερε η Ελίνα Κέφη

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες το καθημερινό σκηνικό στο σπίτι τους, γύρω από την ώρα προβολής: «Φώναζε τη μαμά μου. Ήταν η μαμά μου στην κουζίνα εκείνη την ώρα, τη μαμά μου τη λένε Γεωργία, θα μας βλέπει τώρα. Και φώναζε “Γεωργία, τρέξε, ήρθε η ώρα, αρχίζει ο Λαγός!” και βλέπανε παρέα την εκπομπή. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν με είδε όσο ήτανε, θα με δει τώρα από κει που είναι», έλεγε, και κάθονταν μαζί μπροστά στην τηλεόραση.

«Δεν με είδε όσο ήτανε, θα με δει τώρα από κει που είναι», πρόσθεσε με εμφανή συγκίνηση, στέλνοντας το δικό της προσωπικό μήνυμα. Η Ελίνα Κέφη μίλησε και για τη σχέση της με τη μαγειρική, που όπως παραδέχτηκε αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς της. «Την αγαπώ τη μαγειρική. Είμαι Ηπειρώτισσα αρχικά, έτσι; Οπότε δεν θα γινόταν να μην αγαπώ τη μαγειρική πάρα πολύ», ανέφερε.

Όπως είπε, της αρέσει να μαγειρεύει για φίλους και για τον σύζυγό της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν νιώθει την υποχρέωση να βρίσκεται καθημερινά στην κουζίνα.

