Σε κλίμα βαθιάς οδύνης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» η φωτογράφος του γάμου της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, ξεσπώντας σε λυγμούς για την απώλεια της αγαπημένης γυμνάστριας. Όπως τόνισε με τρεμάμενη φωνή, ο θάνατός της είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει. Η ίδια περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως έναν απίστευτα δυνατό άνθρωπο, ο οποίος, παρά τη σκληρή και μακροχρόνια μάχη με την ασθένεια, δεν έχασε ποτέ τη θετική της ενέργεια και το φωτεινό της χαμόγελο.

Η Sylvia Gabriel λοιπόν, μιλώντας στην εκπομπή αποκάλυψε την τελευταία φορά που πήγε να την συναντήσει και ήταν πολύ άρρωστη. «Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω», είπε μεταξύ άλλων.

«Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες. Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια, ήθελε να με δει. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είχε μόνο καλά για μένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”. Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας», εξομολογήθηκε η Sylvia Gabriel.

Να θυμίσουμε η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου το 2010 στο κτήμα Νάσιουτζικ, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει αιώνιους όρκους αγάπης μπροστά σε 500 φίλους και συγγενείς. Εκεί, έδωσαν μία υπόσχεση και παρά τις δυσκολίες και την μεγάλη μάχη, ποτέ δεν ξέχασαν τι ορκίστηκαν ο ένας στον άλλον.

