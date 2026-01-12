Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, επιλέγοντας το κανάλι της στο YouTube για να μοιραστεί την αλήθεια της. Το γνωστό μοντέλο άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για πρώτη φορά για τις “σκοτεινές” πλευρές του επαγγέλματός της, περιγράφοντας τις σκληρές καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στα πρώτα της βήματα.

Συγκεκριμένα, από τα πρώτα λεπτά, η ίδια αποκάλυψε πως μετά τα 30 της αποφάσισε να μην ξαναασχοληθεί με το modeling και να συνεχίσει με άλλη εργασία, πάνω όμως στο κομμάτι της μόδας. Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Βρίσκω ένα κατάστημα ερείπιο στην Κηφισιά…Το φτιάχνω…17/6/2025 έρχεται ένας κλητήρας στο μαγαζί και προχωράνε σε κατάσχεση ακινήτου, σε πλειστηριασμό , κατάσχεση του εμπορεύματός μου και μου επιβάλλουν να καταβάλλω ενοίκια 3 χρόνων…».

Εκείνη την στιγμή, η Δήμητρα Αλεξανδράκη παραδέχεται στην κάμερα, ότι: «Ενοίκια πλήρωνα κανονικότατα…Με παίρνει μια γυναίκα τηλέφωνο και μου μιλάει λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι της χώρας, μόνο τη μάνα μου που δεν έβρισε…και μου είπε ότι θα σας κατασχέσουμε τα πάντα, να καταβάλλετε τα ενοίκια… Εγώ είμαι σε ένα σοκ και της λεω «Κυρία μου με συγχωρείτε».

Η ίδια ύστερα ανέφερε ότι πήρε τον δικηγόρο της, σοκαρισμένη να τη συμβουλέψει, δείχνοντας επίσης όλα τα χαρτιά στον ιδιοκτήτη της, αποδεικνύοντάς του ότι δεν έχει κοροϊδέψει κανέναν.

Εκείνη τη στιγμή, ξεσπά στην κάμερα, λέγοντας το εξής: «Εσείς που έχετε κάνει κατάσχεση του ακινήτου, 3 χρόνια, που είστε; Βρέθηκε ένας άνθρωπος κάποιος να μου πει κάτι;».

