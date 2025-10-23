Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η πρώην σύζυγος του Jeff Bezos συνεχίζει τη φιλανθρωπική της πορεία, «αδειάζοντας» σημαντικό μέρος της περιουσίας της στην Amazon.

Παρά τις γενναιόδωρες δωρεές και τις πωλήσεις μετοχών, η MacKenzie Scott παραμένει ανάμεσα στους 100 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και συγκεκριμένα, στην 66η θέση.

Το 2019, μετά τον χωρισμό της από τον Bezos, η Scott έγινε η πλουσιότερη γυναίκα του πλανήτη, αποκτώντας 38 δισεκατομμύρια δολάρια και μερίδιο 4% στην Amazon.

Το διαζύγιό τους, μετά από 25 χρόνια γάμου, θεωρείται ιστορικό για το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του.

Η 55χρονη συγγραφέας και φιλάνθρωπος έχει θέσει ως στόχο να διαθέσει μεγάλο μέρος της περιουσίας της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Όπως η ίδια έχει δηλώσει, η διαδικασία των δωρεών και πωλήσεων θα συνεχιστεί «μέχρι να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο».

Σύμφωνα με το Bloomberg, τον τελευταίο χρόνο η Scott πούλησε μετοχές συνολικής αξίας 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 10,8 δισεκατομμύρια ευρώ), μειώνοντας σχεδόν κατά το ήμισυ το ποσοστό που κατείχε στην Amazon.

Παρά τη μείωση, εξακολουθεί να κατέχει 81,1 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας. Η καθαρή περιουσία της υπολογίζεται πλέον στα 32,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η MacKenzie Scott παντρεύτηκε τον Bezos το 1993, έναν χρόνο πριν εκείνος ιδρύσει την Amazon. Τον γνώρισε ενώ εργαζόταν ως διοικητική βοηθός στο hedge fund DE Shaw, όπου εκείνος ήταν Αντιπρόεδρος. Από την αρχή συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της Amazon, αναλαμβάνοντας τα οικονομικά, προσφέροντας ιδέες και συμβάλλοντας στην εκτέλεση των πρώτων παραγγελιών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Πηγή: bloomberg.com