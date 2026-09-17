Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που έλαβε από τη συμμετοχή του στην περιοδεία «Loop» του Ed Sheeran αποφάσισε να διαθέσει για ανθρωπιστική βοήθεια ο Macklemore.

Ο ράπερ ανακοίνωσε πως θα προσφέρει τα χρήματα σε έξι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και παρέχουν βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.

Η απόφαση του Macklemore έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας του Ed Sheeran. Ο καλλιτέχνης είχε προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μέσα από την ανακοίνωσή του, ο Macklemore απηύθυνε επίσης έκκληση στον Robert Kraft, ιδιοκτήτη των New England Patriots και γνωστό υποστηρικτή του Ισραήλ, να διαθέσει αντίστοιχο ποσό για ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ράπερ είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στο Gillette Stadium, έξω από τη Βοστώνη, ωστόσο η εμφάνισή του δεν πραγματοποιήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του.

Η δωρεά του Macklemore έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τη συμμετοχή του στην περιοδεία, ενώ ο Ed Sheeran έχει ξεκαθαρίσει πως η απόφαση για την απομάκρυνσή του δεν ελήφθη από τον ίδιο, αλλά από τους διοργανωτές και τους χώρους φιλοξενίας των συναυλιών.

Macklemore has said he will donate his $1m (£750,000) net earnings from Ed Sheeran’s upcoming tour to organisations supporting Palestinian people