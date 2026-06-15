Μπορεί τα Mad Video Music Awards να μετρούν πλέον περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής, όμως υπάρχουν ορισμένες στιγμές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του κοινού και συνεχίζουν να συζητιούνται μέχρι σήμερα.

Από απρόσμενα ντουέτα, μέχρι εμφανίσεις που σημάδεψαν ολόκληρες μουσικές εποχές, η σκηνή των MAD έχει φιλοξενήσει performances που ξεπέρασαν τα όρια μιας απλής βραδιάς βραβείων.

Από το 2004 μέχρι σήμερα, τα Mad Video Music Awards έχουν χαρίσει στο κοινό μερικές από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές μουσικές στιγμές της ελληνικής pop κουλτούρας.

Την Τετάρτη 17/6 στις 19:30, το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do γεμίζει ξανά μουσική, ενέργεια και pop διάθεση, υποδεχόμενο τη μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής pop σκηνής.

Μια βραδιά που δεν είναι απλώς ένα μουσικό event, αλλά ένα καλοκαιρινό happening γεμάτο ρυθμό, λάμψη και live στιγμές που υπόσχονται να δώσουν τον παλμό της πόλης.

Ας δούμε όμως, κάποιες εμφανίσεις που κατάφεραν να περάσουν στη «χρυσή» ιστορία του θεσμού.

Χρήστος Δάντης & Ελενα Παπαρίζου – Αναπάντητες Κλήσεις 2004

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές συγκαταλέγεται η κοινή εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου με τον Χρήστο Δάντη το 2004, μια συνεργασία που εξακολουθεί να εμφανίζεται σε αφιερώματα και αναδρομές στα καλύτερα acts των βραβείων.

Άννα Βίσση “Είσαι” – 2004

Την ίδια χρονιά, η Άννα Βίσση απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με ένα performance που καθόρισε την αισθητική των MAD των επόμενων χρόνων.

Stavento feat. Helena Paparizou – “Μέσα σου” – 2008

Το 2008 ήταν η χρονιά που το «Μέσα Σου» των Stavento και της Έλενας Παπαρίζου μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα που πέρασαν ποτέ από τη σκηνή των βραβείων.

Η χημεία των καλλιτεχνών και η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού δημιούργησαν μια στιγμή που παραμένει μέχρι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένη με τα MAD Awards και από πολλούς θεωρείται η πιο iconic εμφάνιση του θεσμού.

Tamta & Stereo Mike – Σ΄όποιον αρέσει (Dan Sonra) – 2008

Η Τάμτα είναι μία από τις πιο αγαπητές pop τραγουδίστριες της ελληνικής σκηνής. Με την εμφάνισή της το 2008 δημιούργησε το απόλυτο hit και μία εμφάνιση που την καθιέρωσε σε μία από τις καλύτερες performers της χώρας μας.

Goin’ Through, Κορινθίου, Τσαλταμπάσης – Δεν Αντέχω – 2008

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, η Μαρία Κορινθίου και οι Goin’ Through ένωσαν τις φωνές τους και έδωσαν ένα πιο “χιουμοριστικό”, αλλά και τηλεοπτικό twist που έκανε το act να ξεχωρίσει και να το θυμόμαστε μέχρι και σήμερα.

Σάκης Ρουβάς – Και σε θέλω – 2008

Την ίδια περίοδο, ο Σάκης Ρουβάς παρέδωσε μία από τις πιο θεαματικές σκηνικές παραγωγές της εποχής, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου performer.

Δέσποινα Βανδή – Υπάρχει Ζωή – 2009

Mία εμφάνιση που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, είναι εκείνη της Δέσποινας Βανδή το 2009 με το hot μίνι φόρεμα, το οποίο ακόμα και σήμερα θυμόμαστε. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και η ίδια έγραψε τη δική της ιστορία στον θεσμό.

Onirama & Playmen feat. Έλενα Παπαρίζουν – Φυσικά Μαζί/Together Forever – 2010

Μία ακόμη θεαματική εμφάνιση που έγραψε ιστορία ήταν εκείνη της Έλενας Παπαρίζου, του Θοδωρή Μαραντίνη και των Playmen. Το ρεμίξ του τραγουδιού και η εκρηκτική εμφάνιση συζητιέται μέχρι και σήμερα.

Παντελής Παντελίδης – 2013

Το 2013, ο Παντελής Παντελίδης πραγματοποίησε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της καριέρας του στα βραβεία, μια στιγμή που απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία με το πέρασμα των χρόνων. Την ίδια χρονιά, η Ελένη Φουρέιρα και ο Stan ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα act που σηματοδότησε τη μετάβαση στη νέα γενιά των MAD VMA.

Παπαρίζου & Φουρέιρα –Mad VMA Megamix by Christaf & Dim Xatzis|K. Pantzis Production – 2023





Στην πιο “σύγχρονη ιστορία”, η συνύπαρξη της Έλενας Παπαρίζου και της Ελένης Φουρέιρα στη σκηνή των βραβείων αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του θεσμού.

Το εντυπωσιακό mega mix των δύο pop stars συζητήθηκε έντονα στα social media και θεωρείται ήδη μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας των MAD.

Αυτό είναι άλλωστε το στοιχείο που κάνει τα Mad Awards να ξεχωρίζουν: η ικανότητά τους να δημιουργούν μουσικές στιγμές που δεν μένουν μόνο στη βραδιά της απονομής, αλλά συνοδεύουν το κοινό για χρόνια, μετατρέποντας ένα performance σε κομμάτι της ελληνικής pop κουλτούρας.