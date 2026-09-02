Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη νύχτα που ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη. Ο ξαφνικός θάνατος του δημοφιλούς τράπερ, σε ηλικία μόλις 34 ετών, είχε συγκλονίσει την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά πάνω απ’ όλα είχε αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που κρατούν τη μνήμη του ζωντανή είναι και η αδελφή του, Άσπα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν κρύβει πόσο έντονη παραμένει η απουσία του αδελφού της.

Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από τον θάνατό του, η Άσπα έκανε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια ανέβασε σε Instagram Story μια φωτογραφία του Mad Clip, γράφοντας πάνω σε αυτή απλώς «5 years», συνοδεύοντας τη φράση με ένα κερί και ένα σταυρό. Λίγες μόνο λέξεις – ουσιαστικά δύο – ήταν αρκετές για να αποτυπώσουν μια απώλεια που ο χρόνος μπορεί να απομακρύνει ημερολογιακά, όχι όμως και συναισθηματικά.

Άλλωστε, και στην περσινή επέτειο, η Άσπα είχε τιμήσει δημόσια τη μνήμη του αδελφού της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα».

Ο Mad Clip, κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου 2021. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα και στη συνέχεια σε δέντρο. Ο 34χρονος καλλιτέχνης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πέντε χρόνια μετά, η παρουσία του παραμένει έντονη μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του, ενώ σήμερα φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν ξανά στο σημείο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τη μνήμη του.

govastiletto.gr – Πέντε χρόνια χωρίς τον Mad Clip – Το βίντεο της Josephine από το σημείο όπου έχασε τη ζωή του