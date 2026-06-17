Ένα από τα πιο highlight των Mad Video Music Awards 2026 ήταν αναμφισβήτητα το ντουέτο της Άντζελας Δημητρίου με τη Ρία Ελληνίδου.

Οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους και παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό μουσικό act βασισμένο στο εμβληματικό τραγούδι «Φταίει o έρωτας», με την ερμηνεία τους να συνδυάζει τη διαχρονική δυναμική της Άντζελας Δημητρίου και τη σύγχρονη λαϊκή αισθητική της Ρίας Ελληνίδου.

Η εμφάνιση αυτή ξεχώρισε για τον τρόπο που γεφύρωσε το παλιό με το νέο, κερδίζοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού.

Για του λόγου το αληθές…

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govastiletto.gr -MAD VMA 2026: Οι εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί