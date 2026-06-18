Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν για ακόμη μία χρονιά ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία εντυπωσίασε με το act της και το σεξαπίλ της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή το νέο της τραγούδι, «Jackie O’» ενώ παράλληλα ήταν υποψήφια σε έξι συνολικά κατηγορίες.

Δείτε την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα:

Παρέλαβε το βραβείο «Best Performer»

Η Ελένη Φουρέιρα παρέλαβε το βραβείο «Best Performer» και φρόντισε να αφιερώσει τη σημαντική αυτή στιγμή στους ανθρώπους που βρίσκονται διαχρονικά δίπλα της.

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου, που κάθε χρόνο είστε δίπλα μου, και είναι πολλά αυτά τα χρόνια, μην με βλέπετε ακόμα νέα και ωραία. Και κάθε φορά αναρωτιέμαι αν θα είναι το ίδιο, αν αυτή η αγάπη θα κρατήσει, και κάθε χρόνο νιώθω ότι αυτή η αγάπη μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά αυτό αξίζει σε εσάς», είπε η Ελένη Φουρέιρα από τη σκηνή των MAD VMA.

Η στιγμή όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν όταν η τραγουδίστρια θέλησε να κάνει τη δική της προσωπική αφιέρωση στον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία. Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Ερμή, με την Ελένη Φουρέιρα να μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον άνθρωπό της. «Να ευχαριστώ τον άντρα μου, τον Αλμπέρτο, που τώρα είναι στο σπίτι με το παιδί. Την οικογένεια μου που είναι πάντα εκεί. Σας ευχαριστώ που ήρθα από μια ξένη χώρα στην Ελλάδα και έκανα εδώ το όνειρο μου πραγματικότητα», ανέφερε η ίδια, εμφανώς συγκινημένη.

govastiletto.gr -Όταν η Dara συνάντησε την Ελένη Φουρέιρα στην Αθήνα λίγο πριν την εμφάνισή της στη Eurovision