Ο FY έδωσε το παρών στα MAD VMA 2026, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά. Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε το ζευγάρι έξω από το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do να περπατάει πιασμένο χέρι-χέρι λίγο πριν μπει στον χώρο.

Η σύζυγός του ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή με το λαμπερό μίνι φόρεμα που επέλεξε να φορέσει και όπως ήταν αναμενόμενο μαγνήτισε τα βλέμματα.

«Βρεθήκαμε κάπως τυχαία από κοντά, και μετά στο Instagram έγινε το σκηνικό. Της έστειλα με τη μία ότι είναι πολύ όμορφη. Τόσο εύκολα. Κλείνουμε επτά χρόνια μαζί. Μέναμε μαζί σχεδόν από την αρχή, από τους πρώτους μήνες. Δεν ψάχναμε για σχέση. Απλά δέσαμε. Της έκανα πρόταση γάμου στο Color Day Festival, ήθελα να μην υπάρχει επιλογή» έχει αποκαλύψει ο FY σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Να θυμίσουμε το ζευγάρι παντρεύτηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στο Island στη Βάρκιζα.

Ο γνωστός τράπερ βρίσκεται σε ιδιαίτερα έντονη δημιουργική περίοδο και χθες εμφανίστηκε στα φετινά βραβεία μαζί με τη Ρία Ελληνίδου, χαρίζοντας ένα από τα πιο ανεβαστικά acts της βραδιάς.

Tα Mad VMA 2026 θα προβληθούν την Τετάρτη 1 Ιουλίου από το MEGA.

govastiletto.gr -Αλεξία Κεφαλά: Η πρώτη συνέντευξη μετά τον γάμο της με τον FY – «Το βράδυ του γάμου κοιμηθήκαμε ξεχωριστά»