Τα Mad Video Music Awards 2026 διεξάγονται απόψε, Τετάρτη 17 Ιουνίου, για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρίσκεται στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do και εξασφάλισε τις εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί λίγο πριν την έναρξη των Mad VMA 2026. Ανάμεσα στους εκπροσώπους της εγχώριας showbiz που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί είναι η Χριστίνα Μπόμπα, η Ρία Ελληνίδου, η Κόνι Μεταξά, η Antigoni, η Μαρίνα Σπανού, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και άλλοι.

Δείτε τις εμφανίσεις τους:

Κόνι Μεταξά

Κατερίνα Παναγοπούλου

Βρισηίδα Ανδριώτου

Ρία Ελληνίδου

Φάνης Λαμπρόπουλος

Γιώργος Ντάβος

Μαρίνα Σπανού

Antigoni Buxton

Κώστας Μαλιάτσης Σάλας με την σύντροφό του

Τζένη Κατσίγιαννη

Fy-Αλεξία Κεφαλά

Ραμόνα Βλαντή

Άσπα

Έλενα Κρεμλίδου

Μαρίλια Μητρούση

Stylianos

Άντζυ Ανδριτσοπούλου

Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Οι καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι οι εξής:

Akylas

Anastasia

Apon

Fy

Lila

Marseaux

Rack

Saske

Trannos

Ανδρομάχη

Ρία Ελληνίδου

Κατερίνα Λιόλιου

Έλενα Παπαρίζου

Αντώνης Ρέμος

Μαρίνα Σπανού

Θοδωρής Φέρρης

Ελένη Φουρέιρα

Dara

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -MAD VMA 2026: Η λίστα με τους υποψηφίους σε κάθε κατηγορία