Τα Mad Video Music Awards 2026 διεξάγονται απόψε, Τετάρτη 17 Ιουνίου, για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.
Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις.
Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.
Ο φωτογραφικός μας φακός βρίσκεται στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do και εξασφάλισε τις εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί λίγο πριν την έναρξη των Mad VMA 2026. Ανάμεσα στους εκπροσώπους της εγχώριας showbiz που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί είναι η Χριστίνα Μπόμπα, η Ρία Ελληνίδου, η Κόνι Μεταξά, η Antigoni, η Μαρίνα Σπανού, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και άλλοι.
Δείτε τις εμφανίσεις τους:
Κόνι Μεταξά
Κατερίνα Παναγοπούλου
Βρισηίδα Ανδριώτου
Ρία Ελληνίδου
Φάνης Λαμπρόπουλος
Γιώργος Ντάβος
Μαρίνα Σπανού
Antigoni Buxton
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας με την σύντροφό του
Fy-Αλεξία Κεφαλά
Ραμόνα Βλαντή
Άσπα
Μαρίλια Μητρούση
Stylianos
Άντζυ Ανδριτσοπούλου
Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).
Οι καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι οι εξής:
Akylas
Anastasia
Apon
Fy
Lila
Marseaux
Rack
Saske
Trannos
Ανδρομάχη
Ρία Ελληνίδου
Κατερίνα Λιόλιου
Έλενα Παπαρίζου
Αντώνης Ρέμος
Μαρίνα Σπανού
Θοδωρής Φέρρης
Ελένη Φουρέιρα
Dara
Φωτογραφίες: NDP photo agency
govastiletto.gr -MAD VMA 2026: Η λίστα με τους υποψηφίους σε κάθε κατηγορία