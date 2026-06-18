Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επέστρεψε για ακόμα μία χρονιά ο Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Την έναρξη της φετινής διοργάνωσης σηματοδότησε ο Akylas που τραγούδησε το Ferto, κάνοντας μία μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του κομματιού. Ενώ οι θεατές περίμεναν να ακούσουν τον στίχο «Βέβαια, αν κερδίσω», εκείνος τους εξέπληξε, αντικαθιστώντας τον με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή της τιμητικής βράβευσης του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία. Το βραβείο παρέδωσε η κουμπάρα του Μαρία Μπεκατώρου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Dara. Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ντυμένη στα μπλε, ερμήνευσε το «Bangaranga» που οδήγησε για πρώτη φορά τη Βουλγαρία στην κορυφή. Μία ακόμη καλλιτέχνιδα που έδωσε φέτος το «παρών» στη Eurovision και τραγούδησε στα Mad VMA ήταν η Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου παρουσίασε το Jalla, έχοντας δίπλα της την Αναστασία.

Με τη σειρά της, η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε κατά τη διάρκεια της βραδιάς το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Αλήθεια τώρα;».

Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2026

– Βίντεο της χρονιάς: Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»

– Καλύτερο λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»

– Καλύτερο urban: FY – «Money Dance»

– Καλύτερο ντουέτο: Toquel & LILA – «Poios na sou to pei»

– Καλύτερη μπαλάντα: Apon – «Καθρέφτης»

– Καλύτερο ποπ: Marina Satti – «Lola»

– Τραγούδι της χρονιάς – Airplay: Άννα Βίσση – «Όλα Για Όλα»

– Τραγούδι της χρονιάς – Digital: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – «Nero»

– Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης – «Κατάματα»

– Τραγούδι viral: Akylas – «Ferto»

– Τραγούδι της χρονιάς hip hop: Saske – «5AM»

– Best Performer: Ελένη Φουρέιρα

– Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης

– Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου

– Καλλιτέχνης ποπ: Apon

– Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Akylas

– Καλλιτέχνης hip hop & urban: Rack

– Καλύτερο album: Marina Satti – «Pop Too»

– Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ: «Καποδίστριας» – Μίνως Μάτσας

– Viral Hero: Fipster

Δείτε τα πιο εντυπωσιακά acts από τους αγαπημένους καλλιτέχνες

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govastiletto.gr -MAD VMA 2026: Οι εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί