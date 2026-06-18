Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν χθες, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στα MAD VMA 2026 και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά την παραλαβή του βραβείου της στην κατηγορία «Λαϊκό Modern».

Η γνωστή τραγουδίστρια ευχαρίστησε το κοινό κι όσους βρίσκονται δίπλα της σε αυτό το μεγάλο πλέον μουσικό ταξίδι, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους συνεργάτες της και στη δισκογραφική της εταιρεία, Panik Records.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ, πρώτα απ’ όλα εσάς, γιατί αυτό το τραγούδι, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι και τραγουδάω, το οφείλω περισσότερο σε εσάς. Από εσάς έγινε αυτό το τραγούδι.

Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου οικογένεια, την Panik. Ευχαριστώ πολύ, Πάρη…» ήταν τα λόγια της Κατερίνας Λιόλιου, λαμβάνοντας το βραβείο της.

Δείτε το act της Κατερίνας Λιόλιου στη σκηνή των MAD

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