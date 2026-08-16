Σε κλίμα ηρεμίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις μεγάλες παραγωγές, η Madonna επισκέφθηκε την Ελλάδα για έναν σύντομο σταθμό πνευματικού ενδιαφέροντος. Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 στα επιβλητικά Μετέωρα, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά στους χώρους της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Madonna έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας. Από εκεί συνέχισε οδικώς τη διαδρομή της προς τη Μονή Βαρλαάμ. Η επίσκεψή της είχε διακριτικό χαρακτήρα, ωστόσο η παρουσία μιας σταρ του δικού της μεγέθους δεν ήταν εύκολο να περάσει απαρατήρητη.

Κατά την άφιξή της στη Μονή Βαρλαάμ, τη Madonna υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος παρέμεινε μαζί της κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Η τραγουδίστρια είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους της ιστορικής μονής και να γνωρίσει από κοντά στοιχεία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Μετεώρων, όπου τη συνάντησε ο φακός του το stagonnews.gr, που δημοσιοποίησε φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

Η Madonna ενημερώθηκε για την ιστορία του μοναστηριού, την αρχιτεκτονική του και τη μοναστική παράδοση που διατηρείται στην περιοχή εδώ και αιώνες. Στην ξενάγηση συμμετείχαν επίσης δύο ξεναγοί, οι οποίοι της έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τα σημαντικά σημεία της Μονής, αλλά και για τα θρησκευτικά κειμήλια που φιλοξενούνται στους χώρους της.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρέμεινε στα Μετέωρα για περίπου τρεις ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της στη Μονή Βαρλαάμ, αναχώρησε από την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η σταρ ταξίδεψε στην Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια έφτασε στην Κέρκυρα με ιδιωτική πτήση, ενώ ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok με τους φίλους της, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί. Αυτές τις μέρες διαμείνει σε πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Πηγή: stagonnews.gr

govastiletto.gr – Η Madonna στα Μετέωρα – Το προσκύνημα στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ