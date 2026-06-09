Πιστή στη φήμη της ως η απόλυτη προκλητική performer στην ιστορία της ποπ, η Madonna σοκάρει ξανά με την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους για το νέο της άλμπουμ «Confessions II». Στο άκρως αισθησιακό βίντεο, το οποίο έχει διάρκεια 13 λεπτών, συμπρωταγωνιστεί μια πλειάδα αστέρων, ανάμεσά τους και το θρυλικό σούπερ μοντελ Kate Moss.

Ωστόσο τα πράγματα κορυφώνονται περίπου στη μέση του βίντεο όταν η 67χρονη «βασίλισσα» της ποπ μπαίνει με έναν άνδρα στην τουαλέτα ενός κλαμπ για ένα καυτό τετ α τετ. Η Madonna αρχικά γονατίζει μπροστά στον άνδρα ο οποίος στη συνέχεια την αρπάζει από τα οπίσθια και την βάζει πάνω του ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί από τη διπλανή τουαλέτα με ανοιχτό το στόμα.

Madonna – “Confessions II – The Film”

Στο συγκεκριμένο βίντεο, εμφανίζεται μια εντυπωσιακή λίστα από διάσημους φίλους της Madonna. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που κάνουν cameo περάσματα ξεχωρίζουν η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά και η Τζούλια Γκάρνερ. Η παρουσία της τελευταίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η ηθοποιός που πρόκειται να ενσαρκώσει τη «βασίλισσα της ποπ» στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική της βιογραφία.

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