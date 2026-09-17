Η Madonna ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή των MTV Video Music Awards, 23 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στη μεγάλη μουσική βραδιά.

Η βασίλισσα της pop θα είναι εκείνη που θα δώσει το έναυσμα για τη φετινή τελετή, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Η επιστροφή της γίνεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ίδια, καθώς η Madonna βρίσκεται στην κορυφή των φετινών υποψηφιοτήτων των VMAs, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 11 υποψηφιότητες.

Λίγους μήνες νωρίτερα, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Confessions II», το οποίο έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200 τον Ιούλιο.

Ανάμεσα στις υποψηφιότητές της για τα MTV VMAs 2026 ξεχωρίζει εκείνη για το Βίντεο της Χρονιάς με το «Confessions II — The Film», ενώ διεκδικεί επίσης το βραβείο Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς.

Παράλληλα, η Madonna είναι υποψήφια και στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς με το «Bring Your Love».

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή των VMAs, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αναμένεται να δώσει ξεχωριστό χαρακτήρα στη φετινή τελετή.

Madonna Set to Open MTV Video Music Awards for the First Time in Over 20 Years https://t.co/svEOP6pZVs

— The Hollywood Reporter (@THR) September 16, 2026

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