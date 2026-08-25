Τα 14α γενέθλιά τους γιόρτασαν οι δίδυμες κόρες της Madonna, Stella & Estere, με τη διάσημη μητέρα τους να τους αφιερώνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα μέσα από τα social media.

Η τραγουδίστρια, λίγες ημέρες μετά τα δικά της 68α γενέθλια που γιόρτασε στην Κέρκυρα μαζί με τα παιδιά της και τον σύντροφό της, δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες των δύο κοριτσιών, καταγράφοντας στιγμές τους από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους.

Η Madonna υιοθέτησε τη Stella και την Estere από το Μαλάουι το 2017, όταν ήταν ακόμη μικρές. Με αφορμή τα γενέθλιά τους, θυμήθηκε την πρώτη φορά πού τις συνάντησε και μίλησε για το ιδιαίτερο συναίσθημα που ένιωσε από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της βλέποντας τις δίδυμες να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται σε δύο νεαρές γυναίκες με έντονη προσωπικότητα και δυναμικό χαρακτήρα.

«Χρόνια πολλά στις δίδυμες Παρθένους μου, τη Stella και την Estere! Τόσο γεμάτες ζωή, μουσική και άποψη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 14 ετών! Έχετε εξελιχθεί σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες, δυναμικές και γεμάτες χαρακτήρα. Ένιωσα ένα βαθύ δέσιμο μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα. Βασίλισσες του Μαλάουι. Να βασιλεύετε για πολλά χρόνια ακόμη», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαντόνα.

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