Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και η Madonna για ακόμη μια φορά, επιλέγει την οδό της υπερβολής και της γοητείας, ποζάροντας με αποκαλυπτικό styling που παραπέμπει στις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της.

Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Thief of Hearts…………..Will you be my Valentinnnnnnnneeeeee?», ένα μήνυμα γεμάτο παιχνιδιάρικη διάθεση, νάζι και ξεκάθαρη ερωτική ένταση.

Η ανάρτηση μοιάζει με μια σκηνή βγαλμένη από βιντεοκλίπ, όπου το πάθος συναντά το performance.

Από το καρουζέλ ποστ δεν θα μπορούσε να λείπει και ο σύντροφός της, ο 28χρονος Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής και προπονητής, Akeem Morris.

Η Madonna υπενθυμίζει πως παραμένει αδιαμφισβήτητο style icon και πως ο έρωτας, για εκείνη, είναι πάντα μια σκηνή όπου πρωταγωνιστεί.

govastiletto.gr – Madonna: Η «Βασίλισσα» προκαλεί ξανά – Χορεύει με κορμάκι, γούνα και διχτυωτό καλσόν στα 67 της!