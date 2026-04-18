Η φετινή δεύτερη εβδομάδα του Coachella 2026 θα μείνει αξέχαστη, μετά την επιστροφή της Madonna στην Καλιφόρνια και την εμφάνισή της στο πλευρό της Sabrina Carpenter. Οι δύο σταρ, ντυμένες με δαντελωτούς κορσέδες και έχοντας το ίδιο hair look, χάρισαν στο κοινό μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ.
Η εμφάνιση ξεκίνησε με το θρυλικό “Vogue”, προκαλώντας παραλήρημα στους 100.000 θεατές. Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη, καθώς η “Βασίλισσα της Pop” ανακοίνωσε πρόσφατα το “Confessions II”, τη συνέχεια του κλασικού άλμπουμ της από το 2005.
Η Madonna, φανερά συγκινημένη, θυμήθηκε την πρώτη της φορά στο φεστιβάλ πριν από ακριβώς 20 χρόνια. «Πριν από ακριβώς είκοσι χρόνια, εμφανίστηκα στο Coachella για πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά που παρουσίαζα το Confessions On A Dance Floor στην Αμερική και ήταν συναρπαστικό. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για μένα να επιστρέφω εδώ, 20 χρόνια μετά – είναι ένας κύκλος που κλείνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην πρώτη παρουσίαση του Confessions On A Dance Floor το 2006 στον ίδιο χώρο.
Εκτός από τα αγαπημένα “Vogue” και “Like A Prayer”, οι δύο τραγουδίστριες παρουσίασαν το νέο κομμάτι “I Feel So Free”. Η χημεία τους ήταν διάχυτη, με τη Madonna να πειράζει τη Sabrina για το ύψος της, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στην αστρολογία και τη Νέα Σελήνη στον Ταύρο.
«Σε ευχαριστώ που μου χάρισες αυτή την εμπειρία», είπε η Madonna στην Sabrina Carpenter.
Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της Madonna στο Coachella μετά το 2015. Μετά από αυτό το εκρηκτικό highlight, το φεστιβάλ συνεχίζεται με headliners τον Justin Bieber και την Karol G, διατηρώντας τον πήχη της διασκέδασης στα ύψη.
H εμφάνισή τους στο Coachella 2026:
.@SabrinaAnnLynn and @Madonna performing Vogue, Like A Prayer, and an unreleased song #sabchella
— SabrinaUpdates (@charts_sabrina) April 18, 2026
