Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Madonna μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σειρά από τολμηρές φωτογραφίες στα social media, ανακοινώνοντας παράλληλα το νέο της άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Στις φωτογραφίες, η τραγουδίστρια ποζάρει με ένα διάφανο λευκό φόρεμα, αλλά και με τζιν παντελόνι και γυαλιά ηλίου, αποκαλύπτοντας μια παιχνιδιάρικη και δυναμική πλευρά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης εξηγεί ότι η φωτογράφιση έγινε εμπνευσμένη από κάποια ντίσκο παπούτσια που ανακάλυψε στην ντουλάπα της, φέρνοντας στο μυαλό της αναμνήσεις από τις εποχές του χορού.

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι ετοιμάζει το δεύτερο μέρος του διάσημου άλμπουμ της «Confessions on a Dance Floor».

«Η εποχή της ντίσκο συνεχίζεται! Ακούω ξανά και ξανά το “Confessions on a Dance Floor”! Βρήκα μερικά παπούτσια χορού από τη Gina και ένα disco τζάκετ από τη Gucci από εκείνη την εποχή. Ήρθε η ώρα να χορέψουμε! Ανυπομονώ να μοιραστώ το δεύτερο μέρος του “Confessions” την επόμενη χρονιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

