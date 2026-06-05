Η Madonna πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στην Times Square, δίνοντας μια 15λεπτη συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας με την εικόνα της, η οποία αποτελούνταν από κορσέ και ψηλές μπότες, ενώ παράλληλα τρόμαξε μερικούς θεατές με ορισμένες κινήσεις της.

Το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, η 67χρονη σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής εμφάνισής της στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II». Πιο αναλυτικά, τραγούδησε με εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το οποίο συνδύασε με μπλε σουτιέν. Το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια και ασορτί κάλτσες μέχρι τους μηρούς. Επίσης, η Madonna φόρεσε μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολιέ και ασημί μπότες μέχρι το γόνατο.

Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της. Ωστόσο, η Madonna προχώρησε σε μια κίνηση που αιφνιδίασε τους θεατές και προκάλεσε ανησυχία. Πιο συγκεκριμένα, σε μια στιγμή της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Το νέο άλμπουμ «Confessions II», που αποτελεί τη συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor», κυκλοφόρησε την Τετάρτη 3/6. Η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της τον προηγούμενο μήνα για το νέο της μουσικό εγχείρημα, γράφοντας: «Το Confessions II είναι μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική και προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν». Παράλληλα, σημείωσε: «Η πίστα χορού δεν αφορά σε έναν συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να συνδεθούμε. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της στιγμής και που στηρίζετε τη μουσική μου. Τα λέμε στην πίστα!».

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