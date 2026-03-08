Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, η Madonna και ο 29χρονος σύντροφός της, Akeem Morris παρακολούθησαν το fashion show για την παρουσίαση της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 του αγαπημένου της οίκου μόδας Dolce & Gabbana, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Μετά την ολοκλήρωση της φαντασμαγορικής επίδειξης, οι σχεδιαστές Domenico Dolce και Stefano Gabbana έσπευσαν να αγκαλιάσουν και να φιλήσουν την Madonna, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά.

Νωρίτερα, η ίδια είχε παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας του οίκου Dolce & Gabbana, καθισμένη στην πρώτη σειρά ανάμεσα στην Anna Wintour και τον Akeem Morris.

Στο φινάλε του σόου, αγκάλιασε και φίλησε το σχεδιαστικό δίδυμο.

