Με έναν άκρως ελληνικό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Madonna, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η pop star βρέθηκε στο χωριό Κουραμάδες, όπου πέρασε τη βραδιά μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, απολαμβάνοντας παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά πιάτα σε μεζεδοπωλείο του χωριού.

Το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, η Madonna μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη γιορτή, δίνοντας στους followers της μια εικόνα από το κλίμα της βραδιάς.

Για τη σημαντική αυτή ημέρα επέλεξε ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες, το οποίο ολοκλήρωσε με μια statement στέκα διακοσμημένη με φούξια λουλούδια.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Ευχαριστώ τον Θεό», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, αποκαλύπτοντας τη διάθεσή της για μια γιορτή γεμάτη κέφι, χορό και ελληνικό χρώμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

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