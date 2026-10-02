Μια από τις πιο πολυσυζητημένες αγοραπωλησίες στον χώρο των celebrity ακινήτων ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες, καθώς η Madonna απέκτησε την εντυπωσιακή έπαυλη που ανήκε στην Angelina Jolie.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Los Feliz και αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά σπίτια της Καλιφόρνια.

Η συμφωνία φαίνεται πως ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της Madonna στη Δυτική Ακτή, την ώρα που η Angelina Jolie αποφάσισε να αποχωριστεί την πολυτελή κατοικία που είχε αγοράσει το 2017, μετά το διαζύγιό της από τον Brad Pitt.

Η πώληση αναζωπυρώνει, παράλληλα, τα δημοσιεύματα που θέλουν την Angelina Jolie να εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί οριστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Madonna έδωσε 24,75 εκατομμύρια δολάρια

Η συμφωνία για το ιστορικό ακίνητο έκλεισε στα 24,75 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αρκετά χαμηλότερο από την αρχική τιμή πώλησης που είχε οριστεί στα 29,85 εκατομμύρια δολάρια.

Η έπαυλη είναι γνωστή ως Cecil B. DeMille Estate, καθώς είχε αποτελέσει την κατοικία του διάσημου σκηνοθέτη Cecil B. DeMille. Το αρχικό κτίσμα χρονολογείται από το 1913, γεγονός που προσδίδει στο ακίνητο ιδιαίτερη ιστορική αξία.

Η κύρια κατοικία, ισπανικού αρχιτεκτονικού ύφους, εκτείνεται σε περίπου 1.022 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει έξι δωμάτια και δέκα μπάνια. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η μεγάλη βιβλιοθήκη με ξύλινη επένδυση, η αίθουσα προβολών και η εντυπωσιακή κυκλική σκάλα στο κεντρικό φουαγιέ.

Ο εξωτερικός χώρος είναι εξίσου εντυπωσιακός, με καταπράσινους κήπους, πισίνα υπερχείλισης με θαλασσινό νερό, γυμναστήριο και ξενώνα.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ακίνητο με έντονο άρωμα παλιού Hollywood, το οποίο περνά πλέον από την Angelina Jolie στη Madonna, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό σπίτι στο εντυπωσιακό portfolio ακινήτων της τραγουδίστριας.

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