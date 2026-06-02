Με ένα άκρως αισθησιακό βίντεο και ένα απρόοπτο… «ατύχημα» καλωσόρισε τον Ιούνιο η Madonna.

Η 67χρονη σταρ θέλησε να ευχηθεί στους θαυμαστές της για τον μήνα του Pride, ποζάροντας μπροστά στον φακό με look που παρέπεμπε ευθέως στη Marilyn Monroe και κρατώντας ένα πούρο. Ωστόσο, η στάση του σώματός της σε συνδυασμό με το εξαιρετικά βαθύ ντεκολτέ οδήγησαν σε αποκαλύψεις, με τη «βασίλισσα της ποπ» να επιστρατεύει μια μαύρη λωρίδα στο μοντάζ για να καλύψει το στήθος της.

Η εντυπωσιακή ρετρό μεταμόρφωσή της με τις ξανθές μπούκλες, το κατακόκκινο κραγιόν και τα μακριά γάντια μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της θρυλικής Monroe.

«Τίποτα δεν μοιάζει με την αγάπη της μητέρας… Χρόνια πολλά για τον μήνα υπερηφάνειας. Τα λέμε σύντομα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Madonna προσθέτοντας ένα emoji με τη σημαία ουράνιου τόξου.

