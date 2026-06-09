Η Madonna εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη χρήση κινητών τηλεφώνων στις συναυλίες, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής καταγραφή στιγμών έχει αλλοιώσει την πραγματική εμπειρία των live εμφανίσεων.

Μιλώντας στην πρεμιέρα του «Confessions II – The Film» στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης, τόνισε πως οι άνθρωποι πλέον παρακολουθούν τις στιγμές μέσα από τις οθόνες αντί να τις ζουν.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ως παράδειγμα την πρόσφατη εμφάνισή της στο Coachella μαζί με την Sabrina Carpenter, λέγοντας ότι της προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως αντί να βλέπει πρόσωπα στο κοινό, έβλεπε δεκάδες κινητά τηλέφωνα στραμμένα προς τη σκηνή.

Η Madonna υπογράμμισε ότι η μουσική και ο χορός αποτελούν εμπειρίες που ενώνουν τους ανθρώπους και ενισχύουν τη σύνδεσή τους με το περιβάλλον και τους γύρω τους.

Κλείνοντας, κάλεσε το κοινό να αφήσει στην άκρη τα κινητά και να συμμετέχει πιο ενεργά στη στιγμή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κατεβάστε τα γαμ*** κινητά και συνδεθείτε».

Madonna On Technology Ruining the Concert Experience: ‘Put Your F–king Phones Down and Connect’ https://t.co/xzrGvOYyfX — Variety (@Variety) June 6, 2026

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