Μετά από 15 χρόνια επιτυχίας, το MadWalk 2025 by Three Cents επέστρεψε δριμύτερο την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) φιλοξένησε ξανά το μεγαλύτερο fashion & music event της χώρας, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα όπου η μόδα και η μουσική συναντήθηκαν σε μια εκδήλωση-θεσμό που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς.

Πριν δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της βραδιάς, οι διάσημοι καλεσμένοι κατέφθασαν στο red carpet. Ανάμεσα στις πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις, ξεχώρισε η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις για ακόμη μία φορά.

Ο φακός μας ήταν εκεί και εξασφάλισε το βίντεο από την είσοδο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον χώρο μαζί με την Σίλια Κριθαριώτη.

