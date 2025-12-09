Το MadWalk 2025 επιστρέφει και φέρνει ξανά τη μαγεία της μόδας και της μουσικής στις οθόνες μας. Το κορυφαίο fashion & music show θα προβληθεί αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 23:00, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια βραδιά γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικά performances.

Τη βραδιά παρουσιάζει και φέτος η Βίκυ Καγιά, ενώ το opening act ανήκει στον Σάκη Ρουβά, ο οποίος θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός», το επίσημο theme song του MadWalk 2025 by Three Cents.

Special guest της βραδιάς είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ το closing act επιφυλάσσει η Loreen, δύο φορές νικήτρια της Eurovision, που ταξίδεψε ειδικά για την εκδήλωση στην Ελλάδα.

Το πάρτι συνεχίζεται με DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη (AD-1 MUSIC) και τους Playmen, ανεβάζοντας τη διάθεση των θεατών στα ύψη.

Στην εντυπωσιακή σκηνή του MadWalk 2025 εμφανίζονται κορυφαίοι καλλιτέχνες και μοντέλα:

Ο Θοδωρής Φέρρης συνοδεύει τις δημιουργίες της Celia Kritharioti , με mashup των τραγουδιών «Πάλι Πάλι» και «Όνειρο θα΄ναι ξανά (Κούνια)».

Η LILA , με δημιουργίες της adidas , απογειώνει την urban πλευρά της πασαρέλας με το «BO$$».

Η Gaia Mercuri εντυπωσιάζει με το «Some Velvet Morning» στη συλλογή Deux Hommes by MAC Cosmetics .

Η Evangelia συνοδεύει μουσικά τη συλλογή της Pink Woman , με τα τραγούδια «Sports Car» και «Panáthemáse».

Η Τάνια Μπρεάζου παρουσιάζει τις δημιουργίες του Dimitris Petrou για τα Three Cents , ερμηνεύοντας το «Dernière Danse».

Το δίδυμο Yama & Billie Kark εντυπωσιάζει στη συλλογή ΔΕΗ Fiber Speedwalk του Apostolos Mitropoulos με το «Mikrotronik Plasma».

Η Anastasia , μαζί με τον DJ Antonis Dimitriadis , συνοδεύει τη συλλογή της About You με το νέο τραγούδι «Ζωντανή».

Ο Zaf εμφανίζεται για τη συλλογή του Sotiris Georgiou by Colgate με το «It’s a Sin».

Η Tamta πλαισιώνει τη συλλογή της Melisa Minca με το «Soma Daneiko».

Ο Lil Koni δίνει δυναμικό τόνο στο act του Designers Lab , με δημιουργίες πέντε νέων designers.

Η Josephine συνοδεύει τα catwalks των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos , ερμηνεύοντας το κλασικό «I Wanna Dance With Somebody».

Η Ήβη Αδάμου εμφανίζεται για τη συλλογή 5226 by Celia Kritharioti , με τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα».

Οι Papazó & Akylas συνοδεύουν τη συλλογή Parthenis by Σκρατς , με τα τραγούδια «Ατελιέ» και «Wonderful World».

Η Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει τη συλλογή Maison Faliakos με το τραγούδι «Δεν Έχω Χρόνο».

Οι INCO συνοδεύουν τις δημιουργίες της Bodytalk, με τον Ηλία Μπόγδανο στο «Το Πάρτυ».

Μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς είναι η τιμητική διάκριση της παγκοσμίου φήμης φωτογράφου Calliope, η οποία παραλαμβάνει το πρώτο βραβείο MadWalk of Fame για τη συνεισφορά της στην ελληνική μόδα, στα 15 χρόνια του θεσμού.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με επιβλητικές εμφανίσεις από τους Σάκη Ρουβά, Γιώργο Μαζωνάκη, Tso, Frankie Lluc, Katerine Duska και φυσικά το closing act της Loreen με τα hits «Is It Love» και «Tattoo».

Οι φετινοί Fashion Heroes του MadWalk 2025 by Three Cents είναι οι: Dr. Chris, Souzana Kengitsi, Athina Klimi, Chrysanthi Kouroupi, Manos Kamakaris, Nikolina Nikolouzou και Ilenia Williams.

