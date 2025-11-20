Η πιο εντυπωσιακή γιορτή μόδας και μουσικής επιστρέφει! Το Madwalk 2025 φέρνει ξανά στο προσκήνιο catwalks κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και μοναδικές μουσικές εμφανίσεις, σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, λάμψη και δημιουργικότητα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.

Στην πασαρέλα θα περπατήσουν δημιουργίες από σχεδιαστές όπως Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Dimitris Petrou, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias και πολλά άλλα, ενώ brands όπως adidas, About You, Bodytalk και Pink Woman θα παρουσιάσουν ειδικά acts.

Η παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά θα αναλάβει για ακόμη μια χρονιά να καθοδηγήσει το κοινό μέσα από τη μοναδική αυτή εμπειρία, ενώ στο closing act η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen, ταξιδεύει στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Την έναρξη της βραδιάς θα κάνει ο Σάκης Ρουβάς, με τους καλλιτέχνες Josephine, Marina Satti, Tamta, Κaterine Duska, Lil Koni & Kidd, Billie Kark, Ήβη Αδάμου και πολλούς ακόμα να ανεβάζουν τη διάθεση.

Φέτος, το MadWalk of Fame παρουσιάζεται για πρώτη φορά, με Γιώργο Μαζωνάκη ως special guest, ενώ η βραδιά θα κλείσει με εκρηκτικό DJ set από Αντώνη Δημητριάδη (AD-1 MUSIC) και τους Playmen.

Μια βραδιά όπου μόδα και μουσική συνδυάζονται για να προσφέρουν μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!