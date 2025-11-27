Μια από τις πιο δυνατές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της βραδιάς στο MadWalk 2025 by Three Cents χάρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, όπου τίμησε με την παρουσία του τη σχεδιάστρια Calliope, δημιουργώντας μια μοναδική σύμπραξη μόδας, μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Μέσα από τη συγκλονιστική ερμηνεία της «Θαλασσογραφίας» του Διονύση Σαββόπουλου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέδωσε στο κοινό την ένταση και τη βαθιά αυθεντικότητα του τραγουδιού. Δημιουργήθηκε έτσι μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, όπου η συναισθηματική φόρτιση της μουσικής ισορροπούσε άριστα με το καλλιτεχνικό όραμα της μόδας.

Με θερμά χειροκροτήματα, η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε το δικό της αποτύπωμα στο MadWalk 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ξεχωριστή του θέση στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο μιας έντονης οικογενειακής διαμάχης.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο τραγουδιστής εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μεθόδευση» που στόχευε στον έλεγχο της περιουσίας του. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις δύο πλευρές να διατηρούν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα και τη δημοσιότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο από το καμαρίνι του λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς