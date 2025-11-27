Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το MadWalk 2025 by Three Cents την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ο μοναδικός αυτός θεσμός, που συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας, ένωσε για άλλη μια φορά τη μουσική με τη μόδα. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και brands, καθώς και πρωτότυπα μουσικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες.

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα της πασαρέλας, οι celebrities έλαμψαν στο κόκκινο χαλί με τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, ενώ τα ηνία της παρουσίασης ανέλαβε η λαμπερή Βίκυ Καγιά. Ο φωτογραφικός μας φακός ήταν εκεί και κατέγραψε καρέ-καρέ όλες τις αφίξεις των αγαπημένων μας διασήμων, προσφέροντας στους αναγνώστες μας μια αποκλειστική ματιά στη μαγεία της βραδιάς.

Ιλένια Ουίλιαμς

Ρία Ελληνίδου

Zaf

Άννα Θεοδωρίδη

Αθηνά Βούλγαρη – Κώστας Κωνσταντινίδης

Ηλίας Μπόγδανος

Μαρία Σκοπελίτη-Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Evangelia

Φωτογραφίες: NDP photo agency

