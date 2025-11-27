Η Loreen έβαλε τη σφραγίδα της στο MadWalk 2025, προσφέροντας ένα closing act που καθήλωσε το κοινό. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, η οποία δικαιωματικά φέρει τον τίτλο της δύο φορές νικήτριας της Eurovision, παρέδωσε μια εμφάνιση παγκόσμιου επιπέδου που εντυπωσίασε τους πάντες.

Η Loreen παρουσίασε τα δύο τραγούδια της, το παγκόσμιο hit «Tattoo» και το αισθησιακά σκοτεινό «Is It Love». Η εκτέλεση ήταν απόλυτα μελετημένη, με κάθε κίνηση να λειτουργεί σαν μέρος ενός art-driven performance που συνδυάζει ήχο, φως και μόδα σε ένα ενιαίο δυναμικό σύνολο.

Η Σουηδέζα superstar εκπροσώπησε τη Σουηδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, με το τραγούδι της «Euphoria», και κέρδισε το διαγωνισμό με 372 πόντους. Στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2013, στη σουηδική πόλη Μάλμε, τραγούδησε στον ημιτελικό και στον τελικό, ως καλεσμένη.

Εκπροσώπησε ακόμη τη Σουηδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2023 στη Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, με το τραγούδι της «Tattoo», κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση με 583 πόντους.