Το Madwalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, για 16η χρονιά. Στο Madwalk 2026 by Three Cents, τα αστέρια δεν είναι απλώς μέρος της σκηνής: είναι η ίδια η ψυχή του σόου.

Με κεντρικό μήνυμα «We are all made of stars», η μόδα, η μουσική, η δημιουργικότητα και η λάμψη ενώνονται σε ένα εντυπωσιακό σύμπαν, όπου κάθε σχεδιαστής, καλλιτέχνης, fashion icon, influencer και δημιουργός έχει το δικό του φως.

Το πρώτο teaser μόλις ανακοινώθηκε και στέλνει λίγη λάμψη από όσα θα ακολουθήσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MadWalk (@madwalk)

Από τα λαμπερά catwalks και τα εκρηκτικά live acts μέχρι το backstage, το red carpet και τις ξεχωριστές δράσεις πριν και μετά τη μεγάλη βραδιά, το Madwalk 2026 by Three Cents αναμένεται να δημιουργήσει και φέτος μια εμπειρία γεμάτη αστερόσκονη, φαντασία και εκπλήξεις.

Ένα είναι σίγουρο: έρχεται ένα show όπου όλοι θα μπορούν να λάμψουν και να γίνουν μέρος του πιο fashionable σύμπαντος της χρονιάς.

Stay tuned γιατί τα «αστέρια» υπόσχονται πολλά.

govastiletto.gr – Σάκης Τανιμανίδης: Φόρεσε την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα και την τρόλαρε για το Madwalk