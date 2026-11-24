Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Για 16η συνεχόμενη χρονιά, το MadWalk 2026 by Three Cents επέστρεψε δυναμικά το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, μεταμορφώνοντας το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο απόλυτο επίκεντρο της μόδας και της μουσικής. Ο κορυφαίος fashion & music θεσμός της χώρας ένωσε ξανά καταξιωμένους Έλληνες σχεδιαστές, δημοφιλείς καλλιτέχνες και λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας showbiz, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με μοναδικές δημιουργίες, ανατρεπτικά catwalks και ξεχωριστά acts.
Η λάμψη, ωστόσο, είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη του show, καθώς από νωρίς το απόγευμα το κόκκινο χαλί υποδέχτηκε πλήθος επωνύμων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της μόδας και του ευρύτερου θεάματος. Οι καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στο Tae Kwon Do και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, κλέβοντας τις εντυπώσεις με outfits υψηλής αισθητικής, τολμηρούς στιλιστικούς συνδυασμούς και statement αξεσουάρ.
Ανάμεσα στους celebrities που έδωσαν το «παρών» ήταν η Φαίη Σκορδά, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Ρένα Μόρφη, η Τάνια Μπρεάζου και η Evangelia. Στο red carpet βρέθηκαν επίσης ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο Περικλής Κονδυλάτος, η Μαίρη Βυτινάρος, η Βασιλική Μιλλούση, η Βρισηίδα Ανδριώτου, η Δωροθέα Μερκούρη καθώς και η Σόφη Πασχάλη.
Δείτε τις εμφανίσεις των celebrities που ξεχώρισαν στο red carpet του MadWalk 2026
Βασίλης Ζούλιας-Περικλής Κονδυλάτος
Μαρίλια Μητρούση
Βρισηίδα Ανδριώτου
Mary Vitinaros
Βάλια Χατζηθεοδώρου
Νίκος Κοκλώνης-Χάρης Σιανίδης
Ρένα Μόρφη
Άντζυ Ανδριτσοπούλου
Φαίη Σκορδά
Evangelia
Χρυσιάννα Ανδριοπούλου
Βενετία Καμάρα
Σόφη Πασχάλη
Τάνια Μπρεάζου
Δωροθέα Μερκούρη-Κωνσταντίνα Μιχαήλ
Βασιλική Μιλλούση
Λίλα Τριάντη
Φωτογραφίες: NDP photo agency
govastiletto.gr – «Δεν ξέρω γιατί να πει κάτι τέτοιο»: Η Βίκυ Καγιά απαντά στα «πυρά» του Βασίλειου Κωστέτσου