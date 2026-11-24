Για 16η συνεχόμενη χρονιά, το MadWalk 2026 by Three Cents επέστρεψε δυναμικά το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, μεταμορφώνοντας το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο απόλυτο επίκεντρο της μόδας και της μουσικής. Ο κορυφαίος fashion & music θεσμός της χώρας ένωσε ξανά καταξιωμένους Έλληνες σχεδιαστές, δημοφιλείς καλλιτέχνες και λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας showbiz, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με μοναδικές δημιουργίες, ανατρεπτικά catwalks και ξεχωριστά acts.

Η λάμψη, ωστόσο, είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη του show, καθώς από νωρίς το απόγευμα το κόκκινο χαλί υποδέχτηκε πλήθος επωνύμων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της μόδας και του ευρύτερου θεάματος. Οι καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στο Tae Kwon Do και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, κλέβοντας τις εντυπώσεις με outfits υψηλής αισθητικής, τολμηρούς στιλιστικούς συνδυασμούς και statement αξεσουάρ.

Ανάμεσα στους celebrities που έδωσαν το «παρών» ήταν η Φαίη Σκορδά, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Ρένα Μόρφη, η Τάνια Μπρεάζου και η Evangelia. Στο red carpet βρέθηκαν επίσης ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο Περικλής Κονδυλάτος, η Μαίρη Βυτινάρος, η Βασιλική Μιλλούση, η Βρισηίδα Ανδριώτου, η Δωροθέα Μερκούρη καθώς και η Σόφη Πασχάλη.

Δείτε τις εμφανίσεις των celebrities που ξεχώρισαν στο red carpet του MadWalk 2026

Βασίλης Ζούλιας-Περικλής Κονδυλάτος

Μαρίλια Μητρούση

Βρισηίδα Ανδριώτου

Mary Vitinaros

Βάλια Χατζηθεοδώρου

Νίκος Κοκλώνης-Χάρης Σιανίδης

Ρένα Μόρφη

Άντζυ Ανδριτσοπούλου

Φαίη Σκορδά

Evangelia

Χρυσιάννα Ανδριοπούλου

Βενετία Καμάρα

Σόφη Πασχάλη

Τάνια Μπρεάζου

Δωροθέα Μερκούρη-Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Βασιλική Μιλλούση

Λίλα Τριάντη

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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