Έτοιμο για το μεγάλο ραντεβού είναι το MadWalk 2026 by Three Cents, όπου η μόδα και η μουσική ενώνουν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους σε ένα εντυπωσιακό show που συνδυάζει τις προτάσεις κορυφαίων σχεδιαστών με δυνατά live acts.

Το έναυσμα για τη φετινή διοργάνωση δόθηκε στο καθιερωμένο kick off party, το οποίο συγκέντρωσε γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο του fashion industry, της μουσικής σκηνής και των μέσων ενημέρωσης, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τη λάμψη της βραδιάς που έρχεται.

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Βίκυ Καγιά, η οποία θα αναλάβει την παρουσίαση του MadWalk 2026.

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