Την επίσημη έναρξη του MadWalk 2026 by Three Cents κήρυξε η Βίκυ Καγιά το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), μέσα από ένα εντυπωσιακό opening act.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο ανέβηκε στη σκηνή επιλέγοντας μια μακριά, λαμπερή δημιουργία με εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική φινέτσα που τη διακρίνει. Με τη σιγουριά και τη σκηνική παρουσία που απορρέει από τη διεθνή της πορεία στο μόντελινγκ, διέσχισε την πασαρέλα πλαισιωμένη από ομάδα χορευτών.

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Η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης

Η 16η διοργάνωση του θεσμού μπορεί να είχε στο επίκεντρο τις εντυπωσιακές δημιουργίες και τα μουσικά performances, ωστόσο η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης στην πασαρέλα ήταν εκείνη που ξεχώρισε από τα στιγμιότυπα της βραδιάς.

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Η Μπιάνκα Κρασσά περπάτησε στο catwalk για το fashion brand της μητέρας της, Greatness Athens by Vicky Kaya, συμμετέχοντας στην παρουσίαση των δημιουργιών του. Η Βίκυ Καγιά, που είχε αναλάβει και την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς, βρέθηκε έτσι σε έναν διπλό ρόλο, καθώς εκτός από οικοδέσποινα του MadWalk ανέβηκε και η ίδια στην πασαρέλα για να παρουσιάσει τη συλλογή του δικού της brand, ενώ η Ήβη Αδάμου έδινε τον ρυθμό.

Από τη σημαντική βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο σύζυγος της Βίκυς Καγιά, Ηλίας Κρασσάς. Ο επιχειρηματίας βρέθηκε στις πρώτες σειρές του κοινού και παρακολούθησε με υπερηφάνεια τη σύζυγό του και την κόρη του να περπατά στην πασαρέλα, σε μια εμφάνιση που είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

Η κοινή παρουσία της Βίκυς Καγιά και της Μπιάνκα στο MadWalk αποτέλεσε μία από τις πιο γλυκές εικόνες της φετινής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως το MadWalk 2026 συμπληρώνει φέτος 16 χρόνια παρουσίας, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα events της ελληνικής μόδας και μουσικής, με την παρουσία σχεδιαστών, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της showbiz.

govastiletto.gr -MadWalk 2026 by Three Cents: Οι celebrities που βρέθηκαν στη λαμπερή βραδιά