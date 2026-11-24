Μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές του φετινού MadWalk 2026 by Three Cents, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, υπέγραψε ο Σάκης Ρουβάς, συμπράττοντας καλλιτεχνικά με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο.

Ωστόσο, λίγο πριν ο τραγουδιστής βγει στην πασαρέλα, σημειώθηκε ένα απρόοπτο στα παρασκήνια, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τους θεατές που παρακολουθούσαν τη ροή του σόου.

Όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο zougla.gr, το αναβατόριο μέσω του οποίου είχε προγραμματιστεί να ανέβει ο Σάκης Ρουβάς στη σκηνή παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε. Στα πλάνα διακρίνονται οι τεχνικοί της παραγωγής να σκύβουν πάνω από την καταπακτή και να αναζητούν τον καλλιτέχνη κάτω από την εξέδρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλα είναι υπό έλεγχο.

Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος και με προτεραιότητα την ασφάλεια, δόθηκε αμέσως το εναλλακτικό σύνθημα. Ο Ρουβάς βγήκε κανονικά από άλλο σημείο της σκηνής, μπήκε απευθείας στο κλίμα της χορογραφίας και έβγαλε εις πέρας το απαιτητικό act με τις δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου, χωρίς το κοινό να καταλάβει το παραμικρό.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: