Τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου της σειράς Maestro ξεκίνησαν στους Παξούς, με τον δημιουργό, Χριστόφορο Παπακαλιάτη, να επιστρέφει στο νησί που έχει ταυτιστεί με την επιτυχία της παραγωγής.

Η σειρά, που γνώρισε μεγάλη απήχηση και εκτός Ελλάδος μέσω της πλατφόρμας του Netflix, μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με το καστ και το συνεργείο να ξεκινούν τα γυρίσματα για το πολυαναμενόμενο φινάλε.

Ο Παπακαλιάτης μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα μέσω social media, αποκαλύπτοντας την επιστροφή αγαπημένων ηθοποιών, αλλά και της ομάδας πίσω από τις κάμερες, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και προσμονή.

Η πρώτη σκηνή του νέου κύκλου γυρίστηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χώρους της σειράς, την «ταβέρνα της Μαρίας», σημείο-ορόσημο για την εξέλιξη της ιστορίας.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, διακρίνονται μεταξύ άλλων, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιώργος Μπένος, οι οποίοι επιστρέφουν στους ρόλους τους για να ολοκληρώσουν την αφήγηση της σειράς.

Ο τελευταίος κύκλος αναμένεται να δώσει απαντήσεις και να κλείσει τις ιστορίες των χαρακτήρων, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά τηλεοπτικά projects των τελευταίων ετών.

