Στα «χρώματα» του Maestro ντύνονται ξανά οι Παξοί, καθώς ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου επέστρεψαν στο νησί για τον νέο κύκλο γυρισμάτων. Το γραφικό σκηνικό του Ιονίου, με τα καταγάλανα νερά και τα στενά σοκάκια, αποτελεί για άλλη μια φορά το επίκεντρο της σειράς. Η παρουσία της παραγωγής έχει φέρει νέο αέρα ζωντάνιας στο νησί, με τις προετοιμασίες στους χώρους των γυρισμάτων να βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη για τις επόμενες καθηλωτικές σκηνές.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ως δημιουργός και σκηνοθέτης, στοχεύει να κρατήσει ψηλά τον πήχη της αισθητικής που χάρισε στο Maestro διεθνή αναγνώριση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η δοκιμασμένη χημεία του με την Κλέλια Ανδριολάτου, ένα στοιχείο που καθήλωσε το κοινό και μαγνητίζει τα βλέμματα στα παρασκήνια.

Μια πρώτη γεύση από τα νέα γυρίσματα δόθηκε ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από μια κοινή τους φωτογραφία πάνω σε σκάφος.

Η Κλέλια Ανδριολάτου σε δηλώσεις της στην κάμερα του ΣΚΑΪ είχε αναφέρει: «Θα είναι μία σεζόν με νέους ρόλους και νέους χαρακτήρες. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν το έχει γράψει ακόμα το τέλος. Είμαστε με όλους πολύ κοντά. Με τη Μαρία Καβογιάννη είμαστε πιο κοντά».

