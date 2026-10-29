Μια δύσκολη μάχη με την υγεία της δίνει τους τελευταίους μήνες η αγαπημένη ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ. Η κατάστασή της επιβαρύνθηκε λόγω επιπλοκών που εμφανίστηκαν μετά από χειρουργική επέμβαση στο ισχίο.

Ωστόσο, η δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται πως σταδιακά ανακάμπτει, καθώς έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της, επικοινωνεί με τους γύρω της και παρουσιάζει βελτίωση στις κινητικές της λειτουργίες.

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