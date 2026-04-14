Μάγδα Τσαγγάνη: Ατύχημα για τη γνωστή ηθοποιό – Στο χειρουργείο μετά από πτώση στο σπίτι της

Η Μάγδα Τσαγγάνη πέρασε δύσκολες στιγμές μέσα στις γιορτές του Πάσχα, αφού ένα ατύχημα στάθηκε αρκετό για να ανατρέψει τα πάντα. Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε στο χειρουργείο μετά από πτώση που είχε στο σπίτι της στην Αίγινα, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως αποκάλυψε στο «Πρωινό», όλα ξεκίνησαν την Κυριακή των Βαΐων, όταν είχε μεταβεί στο νησί για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα. Ωστόσο, τη Μεγάλη Πέμπτη, μια απλή κίνηση μέσα στο σπίτι στάθηκε αρκετή για να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Η ίδια περιέγραψε: «Είχαμε πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ και υπήρχαν δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα, δεν το πήρα είδηση. Πήγαμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας. Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου έβγαλαν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο. Έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά».

Παρά την επιτυχημένη επέμβαση, η καθημερινότητά της παραμένει δύσκολη, με την ίδια να μη κρύβει τον πόνο που βιώνει: «Ενώ κουνούσα το πόδι μου, τώρα το κουνάω από τις πρώτες ώρες. Αλλά εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις… Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα, αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η αναφορά της στην πίστη της. Όπως εξομολογήθηκε, όταν οι γιατροί δυσκολεύονταν να βρουν φλέβα για τις απαραίτητες διαδικασίες, η ίδια στράφηκε στον Άγιο Νεκτάριο: «Δεν έβρισκαν μια-δυο φλέβες και κάποια στιγμή λέω: “Άγιε Νεκτάριε ελέησον με”. Τακ η φλέβα έτοιμη. Ο άλλος μπορεί να πει σύμπτωση. Εμείς που κρατάμε από Αίγινα βοηθάει, τον έχουμε παντού τον Άγιο Νεκτάριο σαν δικό μας άνθρωπο».

