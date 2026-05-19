Μάγδα Τσαγγάνη: Διπλός «Γολγοθάς» για την ηθοποιό – Το χειρουργείο στο πόδι και η δίκη για το καμένο σπίτι της

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην δικαστική αίθουσα, αφού ένας σοβαρός τραυματισμός που υπέστη πρόσφατα, την κράτησε μακριά.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή, αφού η τρομακτική έκρηξη δεν ισοπέδωσε μόνο το δικό της διαμέρισμα, αλλά προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε ακόμη 18 σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είπε: «Ατυχία μεγάλη διότι ήμουν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αίγινα στο σπίτι μου, και έπεσα, και δυστυχώς κάταγμα στο ισχίο και χειρουργήθηκα παρακαλώ. Στεναχωριέμαι σήμερα πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι στη δίκη για να μιλήσω. Και για αυτούς τους ανεγκέφαλους… ψυχολογικά είμαι άρρωστη. Ούτε πρόκειται ποτέ να μην περάσει αυτό. Αφήστε τα, δηλαδή, είναι να μη σου τύχει.

Και βεβαίως ζητάμε αποζημίωση, γιατί μείναμε στο δρόμο. Τώρα, πόσα; Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένη με εκατό χιλιάδες. Αυτοί μπορεί να μου πουν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν ούτε τριάντα. Όλη μου η ζωή, όλα μου τα υπάρχοντα ήταν εκεί.

Καταλαβαίνετε λοιπόν τον πόνο μου; Και την απελπισία μου; Είναι δυνατόν να πληρώνω ενοίκιο και να στερούμαι άλλα πράγματα; Πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Πιστεύω ακράδαντα. Να μην αναβληθεί η δίκη, και να γίνουν έτσι τα πράγματα όπως πρέπει».

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε και ο Ευάγγελος Γαλετζάς, ο οποίος έχει αναλάβει νομικά την ηθοποιό αλλά και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας και αναφέρθηκε αναλυτικά στις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της έκρηξης.

«Ο Εισαγγελέας δεν άσκησε ποινική δίωξη κατά της ιδιοκτήτριας των χώρων αυτών που εκμισθώνονταν στον ιδιοκτήτη ατομικής της επιχείρησης, και σε αυτήν εργαζόταν και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για εμπρησμό, έκρηξη και σωματικές βλάβες. Ελπίζουμε σήμερα να εκδικαστεί και οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν», είπε ο Ευάγγελος Γαλετζάς.

