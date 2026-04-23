Η Μάγδα Τσαγγάνη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, 13 ημέρες μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, λόγω ενός ατυχήματος στο πόδι της.

Εκεί αναμένεται να μείνει και το επόμενο διάστημα, μιας και όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει κέντρο αποκατάστασης.

Σε δηλώσεις που έκανε η ίδια στην εκπομπή του Alpha και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου, ανέφερε: «Ήμουν στην Αίγινα, το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάστασή μου και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις δείξανε κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα. Μου είπαν ότι πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω αυτά τα περισσευούμενα χρήματα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το “πι” και περπατάω αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δουν. Πρώτα απ’ όλα τα αδέλφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Εύη Θεοχάρη. Με πήρε και η Άννα Φόνσου τηλέφωνο αν χρειάζομαι κάτι, να της το πω. Της είπα ότι δε χρειάζομαι τίποτα».

govastiletto.gr – Μάγδα Τσαγγάνη: Ατύχημα για τη γνωστή ηθοποιό – Στο χειρουργείο μετά από πτώση στο σπίτι της