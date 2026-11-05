Το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου έγινε γνωστή, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», μια ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία της Μάγδας Τσαγγάνη.

Ύστερα από μήνες νοσηλείας και ένα διάστημα σε κώμα, η ηθοποιός παρουσίασε βελτίωση, με τους δικούς της ανθρώπους να ελπίζουν πλέον στο επόμενο βήμα της αποκατάστασής της.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος, σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή στενός φίλος της ηθοποιού, προσφέρθηκε να αναλάβει όλα τα έξοδα για τη μεταφορά και την παραμονή της σε κέντρο αποκατάστασης.

Όπως αναφέρθηκε στο «Πρωινό», η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε έπειτα από πτώση, κατά την οποία έσπασε το ισχίο της. Ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος στο νοσοκομείο, με νοσηλεία στην εντατική και τραχειοστομία.

Ο φίλος της Μάγδας Τσαγγάνη, Πάντης Κούσης, μιλώντας στη Μαίρη Αρώνη, περιέγραψε τη βελτίωσή της με συγκίνηση:

«Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δόξα τω Θεώ έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι μετά από τέσσερις, τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και την είχανε με οξυγόνο. Οι γιατροί της σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε».

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η φροντίδα της σε κέντρο αποκατάστασης, αποκαλύπτοντας παράλληλα την πρόθεση του Γιώργου Καπουτζίδη να τη στηρίξει έμπρακτα.

«Είναι πολύ καλά. Απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από τον Ηλυσία και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λατρεύει και την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα αύριο κανονικά θα πρέπει να κάνουν να τη μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά», ανέφερε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μάγδα Τσαγγάνη είχαν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στις σειρές «Σαββατογεννημένες» και «Στο Παρά Πέντε» του Mega.

govastiletto.gr – Μάγδα Τσαγγάνη: Ποια είναι η ηθοποιός που έμεινε 4,5 μήνες σε κώμα;