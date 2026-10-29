Μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία πέρασε τους τελευταίους μήνες η Μάγδα Τσαγγάνη, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η γνωστή ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο καλοκαίρι σε ατύχημα στην Αίγινα, το οποίο την οδήγησε στο χειρουργείο για επέμβαση στο ισχίο.

Ωστόσο, η κατάστασή της επιβαρύνθηκε σοβαρά εξαιτίας μετεγχειρητικών επιπλοκών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μακροχρόνια νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τη δύσκολη περιπέτειά της αποκάλυψε ο στενός της φίλος και συνάδελφος, Πάντης Κούσης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Όπως εξήγησε, η ηθοποιός είχε μια πτώση πριν από περίπου πέντε μήνες, κατά την οποία έσπασε το ισχίο της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου χειρουργήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της. Η κατάσταση της υγείας της, όμως, επιδεινώθηκε ξαφνικά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΝΙΜΤΣ.

Όσα αποκάλυψε ο στενός της φίλος και συνάδελφος, Πάντης Κούσης

«Η κυρία Τσαγγάνη πριν από πέντε μήνες ήταν στην Αίγινα, έπεσε και έσπασε το ισχίο της. Επειγόντως την πήγαν στο Κρατικό Νίκαιας, της έκαναν χειρουργείο και βγήκε και πήγε ξανά στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι κλπ. Από ό,τι άκουσα, έκαναν λάθος οι γιατροί με τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στο ΝΙΜΤΣ, στην εντατική», ανέφερε ο ηθοποιός, μεταφέροντας την πληροφορία που είχε ο ίδιος για την πιθανή αιτία των επιπλοκών.

Ακολούθησαν εξαιρετικά δύσκολοι μήνες, κατά τους οποίους η Μάγδα Τσαγγάνη βρισκόταν σε κώμα και υποστηριζόταν με οξυγόνο, ενώ οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούσαν να βρίσκονται στο πλευρό της. Σύμφωνα με τον Πάντη Κούση, οι γιατροί την ξυπνούσαν για μικρά χρονικά διαστήματα, χωρίς όμως εκείνη να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους.

«Περίπου 4-4,5 μήνες ήταν σε κώμα. Την ξύπναγαν για 5-10 λεπτά, για μισή ώρα, την ξανανάρκωναν. Ήταν πάντα με οξυγόνο. Όσες φορές πηγαίναμε της μιλάγαμε και προφανώς μας άκουγε αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, να μιλήσει, να κουνήσει χέρια και να ανοίξει μάτια», περιέγραψε.

Όπως είπε ο ίδιος: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».

Ποια είναι η Μάγδα Τσαγγάνη

Είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή Ελληνίδα ηθοποιός με μακρά και επιτυχημένη καριέρα, κυρίως στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο, έχοντας συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους (συχνά κωμικούς ή ρόλους δυναμικών γυναικών) σε δημοφιλή σίριαλ: Σαββατογεννημένες (Γιώργος Καπουτζίδης, Mega), Στο Παρά 5 (Mega), 7 Θανάσιμες Πεθερές (Mega), Μαρία η Άσχημη (Mega) και Εραστής Δυτικών Προαστίων (Mega) μεταξύ αυτών.

Αποφοίτησε από τη σχολή μουσικού θεάτρου του Μενέλαου Θεοφανίδη το 1970 και σπούδασε στη σχολή χορού της Έλλης Ζουρούδη.

Άρχισε την επαγγελματική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμμετέχοντας τόσο σε θεατρικές επιθεωρήσεις όσο και στον κινηματογράφο.

Προσωπική ζωή

Η αγαπημένη ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν πριν δύο περίπου χρόνια είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή. Μίλησε τόσο για τον γάμο της όσο και την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

«Έχω παντρευτεί μια φορά, το 1979», σημειώνει η ηθοποιός. Ο γάμος της δεν είχε καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, και παρόλο που έληξε έπειτα από έξι με επτά χρόνια, η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της παραμένει φιλική.

«Δεν είχε τύχει να συνδεθώ με πρόσωπο από τον χώρο μου. Με τον έρωτα τα πήγα τέλεια, αλλά πάντα ήθελα την ελευθερία μου. Έφευγα εγώ από τις σχέσεις μου», εξήγησε, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει για εκείνη η ανεξαρτησία.

Παρά την επιτυχία της στις προσωπικές της σχέσεις και τις τέσσερις προτάσεις γάμου που δέχθηκε στη ζωή της, η Μάγδα Τσαγγάνη παραμένει σταθερή στις πεποιθήσεις της. «Δεν έχω βιώσει λύπη στον έρωτα. Οι άνδρες που ήταν στη ζωή μου, μου φέρθηκαν πάντα πολύ καλά. Όμως, δεν θέλησα ποτέ παιδί», τόνισε.

Η επιλογή της να μην αποκτήσει παιδιά είναι κάτι που διατυπώνει από τα 15 της χρόνια.

«Πάντα αγαπούσα όλα τα παιδιά του κόσμου και θέλω να είναι καλά, αλλά ποτέ δεν ένιωσα την ανάγκη να γίνω μητέρα. Επίσης, ήμουν κατά του γάμου και δεν είμαι η μόνη», ανέφερε.

Η Μάγδα Τσαγγάνη, μέσα από τα λόγια της, ανέδειξε τη σημασία της προσωπικής ελευθερίας και της αφοσίωσης στις ατομικές επιλογές.

Η μάχη με τον καρκίνο

Διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος το 2008, τον οποίο αντιμετώπισε με θάρρος και κατάφερε να βγει νικήτρια, συμπληρώνοντας πάνω από 15 χρόνια πλήρους ίασης.

Η ηθοποιός έχει δηλώσει επανειλημμένα πως πιστεύει ότι η ασθένεια πυροδοτήθηκε από το υπερβολικό άγχος, την κούραση και την αγωνία που βίωνε εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εντατικών γυρισμάτων για τη δημοφιλή σειρά «Μαρία η Άσχημη».

Από την πρώτη στιγμή που έμαθε τα νέα, έδωσε έναν ιερό όρκο στον εαυτό της ότι θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να βγει νικήτρια και βγήκε!

govastiletto.gr -Η Μάγδα Τσαγγάνη για τη μάχη με τον καρκίνο: «Υπέφερα και έκλαιγα στις χημειοθεραπείες»