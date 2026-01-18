Στο μικρόφωνο της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και τη Μένια Κούκου μίλησε η Μάγδα Τσέγκου, προχωρώντας σε μια κριτική ανάλυση του τηλεοπτικού τοπίου. Η δημοσιογράφος σχολίασε την επιστροφή του Τέρενς Κουίκ στην τηλεόραση και τη μεταξύ τους συνεργασία, ενώ δεν δίστασε να “φωτίσει” τις παθογένειες και τα προβλήματα που επικρατούν σήμερα στους τηλεοπτικούς δέκτες

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε πρώτα στον Τέρενς Κουίκ, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό που τρέφει για εκείνον: «Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και σέβομαι, κι εκείνος μου είχε στείλει για την εκπομπή μου. Χαίρεται με τη χαρά μου, λυπάται με τη λύπη μου. Είναι νούμερο ένα στην τηλεόραση, γνωρίζει πολύ καλά τον δημοσιογραφικό λόγο, που δεν τον γνωρίζουν οι περισσότεροι και μιλάνε πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα».

Μάλιστα περιέγραψε στιγμές από τις αποστολές που είχαν μαζί: «Ό,τι έτρωγε εκείνος τρώγαμε κι εμείς, πρώτη θέση ο Τέρενς στο αεροπλάνο, πρώτη κι εμείς, σουίτα ο Τέρενς, σουίτα κι εμείς. Αυτά πρέπει να λέγονται γιατί τη σήμερον ημέρα υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά όχι από του Πινόκιο σε μήκος για τα ψέματα, αλλά στην κορυφή, στο ταβάνι».

Στη συνέχεια, η Μάγδα σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις της Ναταλίας Γερμανού για πρώην συνεργάτες της, αφήνοντας ένα σχόλιο όλο νόημα: «Αν είχε στην εκπομπή της ανθρώπους που ήταν διπρόσωποι, προφανώς και δεν θα το καταλάβαινε. Η ιστορία όμως Ναταλία μου έδειξε ότι δεν ήταν έτσι κορίτσι μου. Και δυστυχώς ασχολούμαστε με το τίποτα και το κάνουμε κάτι».

Η δημοσιογράφος δεν περιορίστηκε μόνο στα πρόσωπα, αλλά μίλησε και για τα πρωινά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης, κάνοντας αυστηρή κριτική: «Τα πρωινά θεωρώ ότι κάποιοι τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Δηλαδή δεν μου αρέσει που είναι το ίδιο on screen των άλλων, παίζει το ένα κανάλι τον άλλον, τίποτα, ωχ τίποτα ρε παιδιά. Δεν έχετε βάλει μυαλό ρε παιδιά. Να καταλάβετε ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο ο τηλεθεατής».

