Έντονη ήταν η αντίδραση της Μάγδας Τσέγκου το πρωί της Κυριακής, όταν αποφάσισε να παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η πρόσφατη συνέντευξή της.

Η δημοσιογράφος, εμφανώς φορτισμένη, τόνισε πως αισθάνθηκε αδικημένη από τα συμπεράσματα που βγήκαν στον αέρα της εκπομπής, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε επιχείρησε να αυτοπροταθεί για κάποια τηλεοπτική συνεργασία, όπως –κατά την άποψή της– άφησαν να εννοηθεί ορισμένα σχόλια του πάνελ.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στον χώρο που ζητώ να παρέμβω δημόσια για κάτι που με αφορά», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως παρακολούθησε ολόκληρη τη συζήτηση που ακολούθησε την προβολή της συνέντευξής της, και δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τις αναφορές που έγιναν.

Η Μάγδα Τσέγκου διευκρίνισε ότι στη συνέντευξή της απάντησε σε ερώτηση σχετικά με παλαιότερη επαγγελματική πρόταση που είχε δεχτεί και όχι ότι επιθυμεί ή επιδιώκει κάποια νέα τηλεοπτική θέση. Παράλληλα, υποστήριξε πως η αποσπασματική παρουσίαση των λεγομένων της δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκαν οι απόψεις της για τη σύγχρονη τηλεόραση, επισημαίνοντας ότι η τοποθέτησή της αφορούσε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην πρωινή ζώνη και τη μεγαλύτερη παρουσία ψυχαγωγικών θεμάτων σε ενημερωτικές εκπομπές και το αντίστροφο.

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε πως ένιωσε προσωπικά προσβεβλημένη από ορισμένα σχόλια, τονίζοντας ότι φοβήθηκε πως οι αναφορές αυτές θα αναπαραχθούν με διαφορετικό τρόπο από ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωσης.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, ανέφερε πως η εμπειρία αυτή την έκανε να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στις μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι στο εξής προτιμά να μιλά μόνο σε ζωντανές εκπομπές, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και αποσπασματικές παρουσιάσεις των λεγομένων της.

Govastiletto.gr – Η Μάγδα Τσέγκου μαζί με τον σύντροφό της, Πέτρο Κελέση στο NOX – Σπάνια κοσμική εμφάνιση