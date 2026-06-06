Το καλοκαίρι ξεκίνησε δυναμικά στη Μύκονο και η Δανάη Λιβιεράτου κλέβει τις εντυπώσεις με το act της στο cabaret club, Lío Mykonos.

Η 23χρονη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου μαγνητίζει τα βλέμματα στη σκηνή, ξεχωρίζοντας τόσο για τη φωνή της όσο και για την εκρηκτική της παρουσία. Η νεαρή καλλιτέχνιδα αποτελεί μέρος του φετινού φαντασμαγορικού show, με τους παρευρισκόμενους να κάνουν λόγο για μια από τις πιο καθηλωτικές εμφανίσεις της βραδιάς.

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Σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, η Δανάη Λιβιεράτου ερμήνευσε το θρυλικό «My Heart Will Go On» της Celine Dion, κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η ίδια δείχνει να πατά πλέον πολύ γερά στα καλλιτεχνικά της βήματα, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς «η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου», αλλά μια νέα καλλιτέχνιδα που θέλει να χαράξει τη δική της πορεία.

Η Δανάη Λιβιεράτου ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Τελείωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, ενώ έκανε για δέκα ολόκληρα χρόνια φωνητική, επενδύοντας σοβαρά στην εξέλιξή της. Στη συνέχεια πέρασε από απαιτητική οντισιόν και κατάφερε να φοιτήσει στο Μάντσεστερ, σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια για ποπ μουσική, όπου σπούδασε μουσική παραγωγή και σύνθεση.

Η Δανάη Λιβιεράτου δεν κρύβει ότι της αρέσει να μετατρέπει προσωπικές εμπειρίες σε μουσική. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες είχε μιλήσει ανοιχτά στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» για τον τρόπο που γράφει τα τραγούδια της. «Μου αρέσει να παρουσιάζω τις ιστορίες της ζωής μου με κινηματογραφικό τρόπο, είμαι σίγουρα drama queen».

govastiletto.gr – Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της σε cabaret club της Μυκόνου