Ο Mohamed Salah είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς και ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, με εκατομμύρια θαυμαστές να αποθεώνουν κάθε του κίνηση. Πίσω, όμως, από τα φώτα των προβολέων, τα χρυσά συμβόλαια και τα ιστορικά γκολ, ο 34χρονος Αιγύπτιος σταρ παραμένει ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης.

Ποια είναι όμως η Magi Sadeq, η low-profile σύζυγός του που βρίσκεται στο πλευρό του από τα εφηβικά του χρόνια, και ποιο είναι το καθημερινό «παράπονο» που έχει από τον κορυφαίο σταρ;

Ας τρυπώσουμε για λίγο στην εντυπωσιακή, αλλά και γεμάτη προκλήσεις, καθημερινότητα της οικογένειας Salah.

Η πτυχιούχος βιοτεχνολογίας από το Nagrig, τη γενέτειρα του διάσημου ποδοσφαιριστή, είναι η μητέρα των δύο κοριτσιών τους. Ποιο είναι όμως το κομμάτι της καθημερινότητάς τους στο σπίτι που δεν την αφήνει απόλυτα ικανοποιημένη;

Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, αφού η εθνική ομάδα της χώρας προκρίθηκε για πρώτη φορά στη φάση των νοκ-άουτ. Αρχηγός της ομάδας είναι ο 34χρονος Mohamed Salah, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία της Premier League.

Ωστόσο, αυτή η σεζόν άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στον Salah και τους θαυμαστές του. Τον Μάρτιο, ο παίκτης που λατρεύεται ως «Αιγύπτιος Βασιλιάς» ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ – όπου αγωνιζόταν από το 2017 – λύνοντας το συμβόλαιό του ένα χρόνο νωρίτερα. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου δεν ξαφνιάστηκαν, καθώς παρατήρησαν μια κάμψη στην απόδοσή του μετά την περσινή άκρως επιτυχημένη χρονιά, όμως η είδηση δεν έπαψε να προκαλεί έντονη συγκίνηση.

Στο πλευρό του Salah από το ξεκίνημα της διεθνούς του καριέρας βρίσκεται η σύζυγός του, Magi Sadeq. Αν και το όνομα του Salah βρίσκεται σε κάθε σπίτι, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για την οικογενειακή του ζωή. Δείτε όλα όσα γνωρίζουμε για τη γυναίκα που βρίσκεται πίσω από τον θρύλο των γηπέδων.

Πώς γνωρίστηκαν ο Mohamed Salah και η Magi Sadeq;

Η 32χρονη Magi Sadeq μεγάλωσε στο Nagrig της Αιγύπτου και σπούδασε βιοτεχνολογία στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας. Με τον Salah γνωρίζονται από παιδιά, καθώς μεγάλωσαν στο ίδιο χωριό και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο.

Παντρεύτηκαν στη γενέτειρά τους το 2013, ακριβώς την περίοδο που ο Salah ξεκινούσε την ευρωπαϊκή του πορεία με την ελβετική Βασιλεία.

Η Sadeq δεν διαθέτει δημόσιους λογαριασμούς στα social media.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες

Η Sadeq και ο Salah υποδέχτηκαν την πρώτη τους κόρη το 2014, στην οποία έδωσαν το όνομα Makka, προς τιμήν της ιερής πόλης του Ισλάμ, Μέκκα.

Το 2020, η οικογένειά τους μεγάλωσε κι άλλο με τον ερχομό της δεύτερης κόρης τους, Kayan.

Το ζευγάρι είναι πιστοί Μουσουλμάνοι και γιορτάζουν τις ισλαμικές γιορτές του Ραμαζανιού και του Εΐντ. Παράλληλα όμως, η οικογένεια γιορτάζει και τα Χριστούγεννα, στιγμές από τα οποία ο Salah μοιράζεται συχνά στο Instagram.

Ο Mohamed Salah και η Magi Sadeq είναι πιστοί Μουσουλμάνοι, αλλά γιορτάζουν και τα Χριστούγεννα οικογενειακώς.

Μιλώντας για τη ζωή τους στο Λίβερπουλ, όπου μένουν από το 2017, ο Salah δήλωσε το 2024 σε συνέντευξή του στην ομάδα: «Τα παιδιά μου έχουν γίνει πια αυθεντικοί Λιβερπουλιάνοι (Scousers)! Ακόμα και η προφορά τους είναι ίδια».

Το παράπονο της συζύγου του

Ο Salah έχει αστειευτεί ότι το σπίτι της οικογένειας μοιάζει «με νοσοκομείο». Με διαφορετικά δωμάτια γεμάτα μηχανήματα για body building, κρυοθεραπεία, ακόμα και θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο χώρος εκπέμπει μια κάπως κλινική αίσθηση. «Η γυναίκα μου λέει ότι περνάω περισσότερο χρόνο με τα μηχανήματά μου παρά μαζί της!» εξομολογήθηκε ο Salah στο All Football τον περασμένο μήνα.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που βλέπουμε τη Sadeq, συνήθως βρίσκεται στις κερκίδες εμψυχώνοντας τον σύζυγό της, έχοντας μαζί τις δύο κόρες τους.

Τα κορίτσια λατρεύουν επίσης να τρέχουν στο γρασίδι – μάλιστα η Makka έχει σκοράρει το δικό της γκολ στο Anfield, υπό το γεμάτο περηφάνια βλέμμα του μπαμπά της.

Σε ένα βίντεο από τον Μάιο του 2019, που κοινοποιήθηκε από τον αραβικό λογαριασμό της FIFA, η ντρίμπλα και το πλασάρισμά της μπροστά στην εξέδρα Kop αποθεώθηκαν ως «το γκολ της σεζόν».

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