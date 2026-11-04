Μια διαφορετική πλευρά της έδειξε η Μάγκυ Χαραλαμπίδου στην 38η Athens Fashion Week, αφήνοντας για λίγο τα decks και ανεβαίνοντας στην πασαρέλα.

Η γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός, στα 59 της χρόνια, συμμετείχε σε επίδειξη μόδας και κέρδισε τις εντυπώσεις με την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική της παρουσία.

Η εμφάνισή της είχε έντονο χαρακτήρα, καθώς επέλεξε ένα μεταλλιζέ σούπερ μίνι φόρεμα που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η εμφάνιση της Μάγκυ Χαραλαμπίδου με δημιουργία Celebrity Skin

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου περπάτησε στο catwalk για λογαριασμό του brand Celebrity Skin, που υπογράφει ο σχεδιαστής Δημήτρης Στρέπκος. Η δημιουργία που φόρεσε ξεχώριζε για τη μεταλλική λάμψη της και την ιδιαίτερα κοντή γραμμή της, αποτελώντας μία από τις πιο τολμηρές επιλογές της επίδειξης.

Η ίδια έδειξε να απολαμβάνει τη συμμετοχή της και φρόντισε να μοιραστεί την εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε από την πασαρέλα, επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το «Purple Rain» του Prince, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα για τη δημιουργία που φόρεσε.

«Κάνε κάθε σου είσοδο αξέχαστη! Γιατί η χαρά τού να φοράς δημιουργίες Celebrity Skin του Στρέπκου είναι τέχνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Από το ραδιόφωνο και τα decks στις επιδείξεις μόδας

Η επαφή της Μάγκυς Χαραλαμπίδου με το κοινό έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες.

Με σημαντική πορεία στο ραδιόφωνο και ως DJ, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις δημόσιες εμφανίσεις και στη μουσική σκηνή.

Μάλιστα, ξεκίνησε τη ραδιοφωνική της διαδρομή μόλις στα 18 της χρόνια, την περίοδο που η ελεύθερη ραδιοφωνία έκανε τα πρώτα της βήματα στην

Ελλάδα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, άφησε για λίγο τη μουσική και δοκίμασε κάτι διαφορετικό, αποδεικνύοντας πως η διάθεση για νέες εμπειρίες και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία.

View this post on Instagram A post shared by Maggie Charalampidou (@djmaggiex)





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Πηγή φωτογραφίας: panoulis.gr